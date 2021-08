Ufficiale: Genoa, Nicholas Rizzo fa le valigie e vola in prestito all’Excelsior

Dopo le ufficialità (in entrata) di Ekuban e Hernani, continua a muoversi il mercato del Genoa. Stavolta si registra in uscita la cessione in prestito di Nicholas Rizzo, difensore classe 2000, all’Excelsion Virton. L’annuncio è stato dato dalla società belga.

Foto: Instagram Genoa