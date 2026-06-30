Ufficiale: Genoa, ingaggiato il giovane Meichtry

30/06/2026 | 23:15:28

Il Genoa CFC informa di aver concluso con FC Thun l’acquisizione dei diritti, a titolo definitivo, del centrocampista Franz-Ethan Meichtry nato l’8 luglio del 2005 e nel giro della Nazionale U21 elvetica (7 presenze, 1 gol). Meichtry si è messo in luce come una delle rivelazioni, 8 gol e 3 assist in 35 presenze, nel team che ha vinto la Swiss Super League 2025/26 conquistando il primo posto.

Il Genoa CFC informa di aver concluso con FC Thun l’acquisizione dei diritti, a titolo definitivo, del centrocampista Franz-Ethan Meichtry nato l’8 luglio del 2005 e nel giro della Nazionale U21 elvetica (7 presenze, 1 gol). Meichtry si è messo in luce come una delle… pic.twitter.com/T5ttTJcQPK — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 30, 2026



Foto: X Genoa