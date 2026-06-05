Ufficiale: Genoa, Bijlow rinnova fino al 2029

05/06/2026 | 12:27:02

Il Genoa ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Justin Bijlow fino al 2029.

Questo il comunicato:

“Il Genoa ha assicurato la difesa della sua porta per i prossimi tre anni: Justin Bijlow sarà rossoblù fino al 2029. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, con le sue prestazioni e i suoi 5 clean sheet in 16 partite giocate, il portiere olandese ha conquistato tutti arrivando a questo primo importante traguardo: la conferma con la maglia del Grifone”.

Foto: sito Genoa