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Ufficiale: Genoa, Bijlow rinnova fino al 2029

05/06/2026 | 12:27:02

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Il Genoa ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Justin Bijlow fino al 2029.
Questo il comunicato:
“Il Genoa ha assicurato la difesa della sua porta per i prossimi tre anni: Justin Bijlow sarà rossoblù fino al 2029. Arrivato nella sessione di mercato di gennaio, con le sue prestazioni e i suoi 5 clean sheet in 16 partite giocate, il portiere olandese ha conquistato tutti arrivando a questo primo importante traguardo: la conferma con la maglia del Grifone”.
Foto: sito Genoa