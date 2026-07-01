Ufficiale: Genesio è il nuovo allenatore del Marsiglia

01/07/2026 | 12:16:22

Il Marsiglia ha annunciato la nomina di Bruno Genesio come nuovo tecnico della prima squadra.

Questo il comunicato:

“L’Olympique de Marseille annuncia la nomina di Bruno Genesio ad allenatore della prima squadra.

Bruno Genesio assumerà l’incarico oggi, mercoledì 1° luglio 2026. Questa nomina si inserisce nel nuovo ciclo sportivo intrapreso dal club per proseguire il proprio sviluppo e rafforzare in modo sostenibile la propria competitività ai massimi livelli.

Grazie alla vasta esperienza maturata a livello nazionale ed europeo, Bruno Genesio si è affermato negli anni come uno degli allenatori francesi più stimati. Il suo curriculum, la sua conoscenza del gioco, la sua costante ricerca dell’eccellenza e la sua capacità di costruire e far crescere le squadre hanno convinto l’Olympique de Marseille ad affidargli la guida della prima squadra.

Nato nel 1966, Bruno Genesio ha collezionato oltre 200 presenze tra la prima e la seconda divisione francese da giocatore. Dopo il passaggio alla carriera di allenatore, ha assunto la guida della prima squadra del Lione nel dicembre 2015, quando il club occupava il 9° posto in Ligue 1. Al termine di quella stagione, la squadra si è classificata seconda, qualificandosi direttamente per la Champions League. Alla guida del Lione, fino all’estate del 2019, ha ottenuto due qualificazioni alla Champions League (2017-2018 e 2018-2019) e una all’Europa League (2016-2017). Ha poi proseguito la sua carriera in Cina con il Beijing Guoan, prima di approdare allo Stade Rennais, club con cui è stato nominato Allenatore dell’Anno della Ligue 1 nel 2022.

Più recentemente, Bruno Genesio ha ulteriormente dimostrato le sue qualità di allenatore al LOSC, dove ha guidato la squadra al podio nella scorsa stagione. Con 300 partite in Ligue 1 e 79 in competizioni europee all’attivo, si è distinto per la sua capacità di liberare il potenziale delle sue squadre e di mantenerle ai massimi livelli nel tempo.

L’Olympique de Marseille dà un caloroso benvenuto a Bruno Genesio e gli augura ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

Foto: sito Marsiglia

