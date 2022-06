Ufficiale: Gazzoli rinnova con la SPAL fino al 2025

La SPAL, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere di aver rinnovato il contratto del proprio direttore generale Andrea Gazzoli fino al 2025.

“Fin dal primo giorno qui a Ferrara, ho visto in Andrea Gazzoli un manager serio e preparato. Un professionista che ha sempre portato avanti e tutelato gli interessi di SPAL in maniera onesta e trasparente. Persone così meritano la nostra fiducia e quella della città di Ferrara. Sono felice che Andrea rimanga con noi per i prossimi tre anni nei quali avrà la possibilità di continuare l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e di implementare ulteriormente le nostre strutture: Centro Sportivo, Stadio e Convitto destinato ai ragazzi del Settore Giovanile, operazioni che renderanno il club che noi tutti amiamo ancora più importante” le parole del presidente Joe Tacopina presenti nel comunicato.

Foto sito SPAL