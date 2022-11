Ufficiale: Gary Cahil si ritira dal calcio giocato a 36 anni

Gary Cahill ha annunciato a 36 anni il suo ritiro. Cresciuto nell’Aston Villa, dove ha anche fatto il suo esordio in Premier League, Cahill è noto soprattutto per il suo trascorso al Chelsea. Infatti, ha indossato la maglia dei Blues dal gennaio 2012 a giugno 2019, raccogliendo 290 presenze e vincendo tutto quello che si poteva vincere: Premier League (2 volte), FA Cup (2 volte), Coppa di Lega, Champions League, Europa League (2 volte), Mondiale per Club. Anche 61 presenze con la nazionale inglese, con la quale ha disputato due Mondiali e un Europeo.

foto: Instagram Cahill