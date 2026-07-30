Ufficiale: Garnica nuovo giocatore del Catanzaro

30/07/2026 | 17:05:47

Il Catanzaro ha annunciato l’arrivo di Garnica: “US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alejo Garnica. Esterno offensivo argentino, nato a Rosario nel 2004, Garnica ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2029. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Nardò, nel campionato di Serie D, collezionando 34 presenze, 5 reti e 7 assist. Giocatore rapido e tecnico, può essere impiegato sia come esterno offensivo sia in posizione più arretrata sulla corsia laterale. «Ho accolto la notizia del trasferimento con grande entusiasmo e con tanto orgoglio. Catanzaro è una piazza caldissima, con tifosi straordinari, e per me rappresenta un’opportunità importante», dice Garnica ai microfoni del club, descrivendo così le sue caratteristiche: «La velocità, lo strappo, gli inserimenti e il cross sono le mie qualità principali. Sono un’ala offensiva, ma posso adattarmi anche a fare il quinto. Sarò a completa disposizione del mister, ovunque riterrà di impiegarmi. Ai tifosi prometto che darò il massimo in ogni minuto che giocherò e in ogni allenamento, cercando di ripagare la fiducia della società e dell’allenatore».

foto facebook catanzaro