Ufficiale: Garnacho è un nuovo calciatore del Chelsea

30/08/2025 | 19:54:34

Arriva, finalmente, l’ufficialità tanto attesa dai tifosi dei Blues: Garnacho è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Questo il comunicato della squadra allenata da Maresca: “Il Chelsea è lieto di confermare l’acquisto di Alejandro Garnacho dal Manchester United”. Affare da 46 milioni di euro nelle casse dello United, con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2032.

Foto Instagram Chelsea