Ufficiale: Garissone Innocent saluta il PSG e passa al Vannes

Con l’innesto di Donnarumma erano diventati addirittura 8 i portieri in rosa al PSG, ma uno è appena andato via. Garissone Innocent si è trasferito in prestito al Vannes, terza serie francese. Ecco l’annuncio:

✍️ @Gari_Inno est prêté pour une durée d’un an au @VOC_officiel, équipe du championnat de National 2, jusqu’au 30 juin 2022. Le club souhaite à Garissone une très belle saison sous les couleurs du Vannes Olympique Club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2021

