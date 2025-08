Ufficiale: Garattoni nuovo giocatore dell’Albinoleffe

05/08/2025 | 22:25:12

L’Albinoleffe ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Gattoni: “U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella Chiavari le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Garattoni, difensore classe 1998″. Nativo di Cesena, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile cesenate (sino in Primavera). Dopo il debutto tra i grandi con l’Imolese (promozione in C nella Stagione 2017/18), Garattoni – reduce dalla vittoria della Serie C NOW 2024/25 con la Virtus Entella Chiavari – ha indossato anche le maglie di Crotone, Juve Stabia, Foggia (club con cui ha raggiunto la finale Playoff di Serie C 2022/23) ed Entella, totalizzando 158 partite (11 gol e 6 assit) in terza serie. “Ho scelto l’Albinoleffe perché è una realtà importante, con un chiaro progetto a lungo termine – le prime parole in bluceleste di Alessandro Garattoni -. Farò di tutto perché il prossimo sia un anno di rivalsa: voglio riscattarmi dopo una stagione complicata, tornando a dimostrare, sul campo, il giocatore che sono realmente. Caratteristiche? Sono un esterno, soprattutto un quinto, che ama attaccare la porta: una delle mie doti migliori”.

FOTO: Sito Albinoleffe