Ufficiale: Ganvoula lascia il Monza. E’ un nuovo giocatore dell’Al Fayha Club
25/08/2025 | 17:00:50
Silvere Ganvoula lascia il Monza e vola in Arabia, l’attaccante giocherà con l’Al Fayha Club: “AC Monza comunica che Silvere Ganvoula si trasferisce al Al Fayha Club a titolo definitivo. In bocca al lupo a Silvere per la sua nuova avventura” scrivono i brianzoli. La nota del club arabo: “Il Consiglio Direttivo del Al Fayha Club ha completato l’ingaggio dell’attaccante congolese Silvere Ganvoula a titolo definitivo per due stagioni, proveniente dalla squadra italiana AC Monza!”
FOTO: Sito Monza