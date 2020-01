Ufficiale: Gallo in prestito alla Virtus Francavilla. Arriva dal Lecce

Antonino Gallo è un nuovo giocatore della Virtus Francavilla. Il difensore, classe 2000, mai utilizzato da Fabio Liverani in questa prima parte di stagione, arriva dal Lecce in prestito. Come si legge nella nota del club, “la Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del terzino sinistro classe 2000 Antonino Gallo , proveniente dall’Us Lecce. Il calciatore siciliano è cresciuto nel settore giovanile del Palermo ed è già a disposizione di mister Bruno Trocini per la trasferta di Reggio Calabria“.

Foto: sito Virtus Francavilla