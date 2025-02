Ufficiale: Galatasaray, ecco Carlos Cuesta

Carlos Cuesta è un nuovo difensore del Galatasaray. Di seguito il comunicato dell’accordo: ” Il calciatore professionista Carlos

Eccehomo sul trasferimento del Cuesta Figueroa, società K. È stato raggiunto un accordo con il Racing Club Genk 322 VZW

Secondo questo ambito, al suo ex club verrà versato un canone netto di trasferimento di 8.000.000 euro a rate ripartite su 3 stagioni.

Firmato con il giocatore un contratto di 3,5 anni, valido dalla stagione 2024-2025.

Al giocatore secondo questo:

650.000 EUR netti per la seconda metà della stagione 2024-2025

1,450.000 euro netti per la stagione 2025-2026

1,550.000 EUR netti per la stagione 2026-2027

Per la stagione 2027-2028, sarà versato un canone di garanzia di 1.650.000 EUR.

Questo è da annunciare rispetto al pubblico”.

Qualche giorno fa il Galatasaray ci aveva provato per Goglichidze, un obiettivo concreto ma, come raccontato, il tutto era legato al via libera dell’Empoli. Un sì mai arrivato per l’impossibilità di individuare un sostituto tra gli svincolati.

Foto: Instagram Galatasaray