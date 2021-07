È ufficiale: Javi Galán è un nuovo giocatore del Celta Vigo. L’esterno sinistro arriva dall’Huesca, squadra con la quale si è messo in mostra la scorsa stagione. Il 26enne terzino ha firmato con il club di Balaídos per le prossime cinque stagioni, fino al 2026. Il Celta pagherà 4 milioni di euro agli aragonesi (cifra prevista nella clausola rescissoria) in diverse rate.

Foto: Twitter Celta Vigo