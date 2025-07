Ufficiale: Gagliardi in prestito dal Genoa al Pineto

08/07/2025 | 12:24:46

Rinforzo in difesa per il Pineto, che ha prelevato dal Genoa il giovane Lorenzo Gagliardi. Il classe 2004 arriva in prestito secco dal Genoa, dopo aver vestito in Serie C le maglie di Novara e Pontedera. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Pineto calcio comunica di aver acquisito dal Genoa a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Gagliardi”.

FOTO: Instagram Genoa