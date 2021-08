Ufficiale: Gagliano all’Avellino

L’ Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Cagliari , le prestazioni sportive del calciatore Luca Gagliano . Nato ad Alghero il 14 luglio 2000, il giovane attaccante è cresciuto nelle giovanili del club rossoblù, dal quale proviene.

Ha esordito in serie A nella stagione 2019/2020, in occasione di Lazio – Cagliari. Per lui 2 presenze nel massimo campionato professionistico, condite da un gol ed un assist realizzati contro la Juventus.