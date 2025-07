Ufficiale: Gaddini nuovo giocatore del Cittadella

25/07/2025 | 12:20:14

Gaddini è un nuovo giocatore del Cittadella, c’è anche il comunicato ufficiale da parte dei veneti: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, a titolo definitivo dalla S.S. Arezzo, delle prestazioni sportive di MATTIA GADDINI. Attaccante classe 2002 nato a Lucca, ha vestito la maglia dell’ Arezzo e quella del Pontedera negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione. A Mattia il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.

FOTO: X Cittadella