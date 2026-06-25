Ufficiale: Gabrielloni torna al Como. Il comunicato della Juve Stabia

25/06/2026 | 11:31:28

Gabrielloni torna al Como dopo il prestito alla Juve Stabia. Ecco il comunicato ufficiale del club campano: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito dell’attaccante Alessandro Gabrielloni, che farà ritorno al Como 1907. Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Gabrielloni ha totalizzato 26 presenze, accumulando 1.551 minuti di gioco, con 3 reti realizzate e 4 assist all’attivo. L’attaccante ha inoltre preso parte a 3 incontri dei Play Off, per un totale di 82 minuti disputati, contribuendo con un assist. La società gialloblù desidera ringraziare Alessandro per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Instagram Como