Ufficiale: Gabrielloni è un nuovo giocatore del Palermo
29/08/2026 | 10:12:44
Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994, approda al Palermo in prestito dal Como. Il centravanti va a rinforzare un reparto di primissimo livello, composto da Pohjanpalo, Johnsen, Strefezza e Le Douaron.
Il comunicato dei rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Alessandro Gabrielloni.
Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.
Ad Alessandro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
Foto: Sito Palermo