Ufficiale: Gabriel Suazo nuovo giocatore del Siviglia

12/07/2025 | 18:19:16

Il Siviglia ha reso noto il secondo acquisto per la stagione 2025/26: si tratta dell’esterno sinistro Gabriel Suazo, nato a San Bernardo (Cile) il 9 agosto 1997. Il calciatore arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza triennale al Tolosa, in Francia, e ha siglato un contratto con il club andaluso fino a giugno 2028.

FOTO: X Siviglia