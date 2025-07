Ufficiale: Gabriel Moscardo è un nuovo giocatore del Braga. Arriva in prestito dal PSG

19/07/2025 | 16:20:40

Gabriel Moscardo è un nuovo giocatore del Braga. Il comunicato: Il giovane centrocampista brasiliano Gabriel Moscardo, classe 2005, è ufficialmente un rinforzo dello SC Braga. Il club portoghese ha annunciato l’arrivo del giocatore in prestito secco dal Paris Saint-Germain fino al termine della stagione, senza opzione di riscatto. Cresciuto nel vivaio del Corinthians, Moscardo si è imposto come titolare a soli 17 anni durante la stagione 2023, attirando l’interesse di grandi club europei. A gennaio 2024 è stato acquistato dal PSG, che lo ha immediatamente girato in prestito allo Stade de Reims. Nella scorsa stagione ha collezionato 10 presenze e 1 gol in Ligue 1. Fresco vincitore del Sudamericano Sub-20 nel 2025, dove si è distinto come uno dei protagonisti del torneo, Moscardo è anche una presenza fissa nelle selezioni giovanili del Brasile. A Braga sarà a disposizione del tecnico Carlos Vicens, unendosi fin da subito alla prima squadra.

Foto: sito braga