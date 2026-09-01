Ufficiale: Gabriel Jesus al Barcellona

01/09/2026 | 15:22:57

Come aveva anticipato il Mundo Deportivo, è arrivata l’ufficialità, Gabriel Jesus è un nuovo giocatore del Barcellona.

La n0ta: “Arsenal e Barcellona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Gabriel Jesus ai blaugrana. L’attaccante brasiliano firmerà un contratto triennale con il club catalano. Nato a San Paolo, in Brasile, il 3 aprile 1997, Gabriel Jesus ha iniziato la sua carriera calcistica nella sua città natale con l’Anhanguera. Successivamente è passato al settore giovanile di uno dei club più importanti del paese, il Palmerias di San Paolo. Ha esordito con la prima squadra nel marzo del 2015, vincendo la Coppa di Spagna nel 2015 e il campionato nel 2016, e venendo anche nominato miglior giocatore del campionato brasiliano nel 2016. Le sue eccezionali prestazioni in Brasile gli valsero il trasferimento in Europa e nell’estate del 2016 firmò per il Manchester City di Pep Guardiola. Con i Citizens ha collezionato un totale di 236 presenze, segnando 95 gol e fornendo 45 assist. Durante la sua permanenza con gli Sky Blues, ha vinto quattro titoli di Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22), una FA Cup (2018/19), quattro Coppe di Lega (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21) e due Community Shield (2018 e 2019). Nel luglio 2022, ha firmato per l’Arsenal, dove ha collezionato 123 presenze, segnando 32 gol e fornendo 22 assist. Nel gennaio 2025, ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore, che lo ha tenuto fuori dai giochi fino a dicembre. Successivamente, ha contribuito alla vittoria del titolo di Premier League 2025/26 da parte dei Gunners, segnando tre gol in 14 presenze. A livello internazionale, Jesus ha iniziato la sua carriera nelle nazionali giovanili brasiliane, in particolare con l’Under 20. Ha fatto parte anche della squadra che ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro, realizzando tre gol durante il torneo. Ha esordito con la nazionale maggiore brasiliana nel settembre 2016 ed è stato successivamente convocato per i Mondiali FIFA del 2018 e del 2022. È stato inoltre incluso nelle rose del Brasile per la vittoriosa Copa America del 2019 e per il torneo del 2021”.

Foto: X Barcellona