Dopo l’addio al Flamengo, Gabigol resta nel Brasileirao: ha firmato con il Cruzeiro. La Raposa lo ha annunciato non appena è iniziato l’anno nuovo, con l’attaccante che ha firmato un contratto quadriennale e rimanderà il rientro in Europa, vivendo una nuova sfida in terra carioca.

Foto: Instagram Cruzeiro