Ufficiale: Fumagalli alla Virtus Entella

04/07/2025 | 19:10:57

È Tommaso Fumagalli il nuovo attaccante dei biancocelesti. Il calciatore classe 2000 si trasferisce a Chiavari a titolo temporaneo con opzione di riscatto in favore dell’Entella e contro opzione a favore del Como, società proprietaria del cartellino. Protagonista con 10 reti della promozione in Serie C della Giana Erminio allenata da mister Chiappella, della stagione 2023/2024 realizza 12 gol nella prima parte di campionato e viene acquistato dal Como, poi promosso in Serie A. Nella scorsa annata, in prestito al Cosenza, ha collezionato 24 presenze in Serie B mettendo a referto 4 gol e 1 assist. Benvenuto all’Entella, Tommaso”.

Foto: logo Entella