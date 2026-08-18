Ufficiale: Fullkrug torna al Werder Brema

18/08/2026 | 16:34:24

Fullkrug nuovo giocatore del Werder Brema, il comunicato ufficiale: “Niclas Füllkrug ha lasciato il Werder Brema dopo aver concluso la stagione come capocannoniere della Bundesliga e essersi affermato come nazionale tedesco. Tre anni dopo, il 33enne è tornato al Werder. Füllkrug si è unito ai biancoverdi in prestito annuale dal West Ham United e rafforzerà il reparto offensivo del Werder, come confermato martedì dal responsabile del settore professionistico Peter Niemeyer. “Siamo felicissimi di aver potuto riportare Niclas al club. Fülle ha chiarito in modo inequivocabile di voler tornare al Werder. Conosce la Bundesliga come le sue tasche ed è una persona che può avere un impatto immediato sulla nostra squadra. Sappiamo che gli ultimi due anni non sono andati esattamente come sperava, ma crediamo fermamente che possa vivere un periodo di successo al Werder”, ha dichiarato Peter Niemeyer. Anche l’allenatore Daniel Thioune si è detto entusiasta del nuovo arrivato: “Niclas è un vero e proprio bomber. È fisicamente forte, eccellente nel gioco aereo, a suo agio con la palla tra i piedi e sa anche proteggerla. Darà sicuramente una nuova dimensione al nostro gioco. È anche un vero leader che sa dare il tono sia in campo che fuori. Conosce ancora diversi giocatori dalla sua precedente esperienza al Werder, così come alcuni membri dello staff, quindi non dovrebbe impiegarci molto ad ambientarsi di nuovo”.

foto sito werder