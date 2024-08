Ufficiale: Fullkrug è del West Ham

Il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund. Ecco il comunicato: “Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante centrale della nazionale tedesca Niclas Füllkrug . Il prolifico attaccante arriva agli Hammers dal Borussia Dortmund con un contratto di quattro anni per una cifra che non è stata resa nota. Nato ad Hannover, Füllkrug ha segnato gol ovunque abbia giocato: oltre 50 nella Bundesliga, tre nella scorsa UEFA Champions League e 13 in sole 21 presenze con la Germania, di cui due ciascuna alla Coppa del Mondo FIFA 2022 e a UEFA Euro 2024. Il giocatore alto 1,98 m passerà ora alla Premier League, dove le sue doti di passaggio, di testa e di conclusione eccezionali, nonché le sue doti fisiche generali, aggiungeranno potenza di fuoco all’arsenale offensivo dell’allenatore Julen Lopetegui”.

Foto: instagram west ham