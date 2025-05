Ufficiale: Fulham, rinnovano Wilson, Adama Traoré e Raúl Jiménez

16/05/2025 | 10:09:04

Il Fulham ha annunciato di aver esercitato le opzioni per estendere i contratti di Harry Wilson, Adama Traoré e Raúl Jiménez.

Questa la nota del club londinese: “I contratti del trio d’attacco sono ora validi fino a giugno 2026. Wilson ha trovato la rete cinque volte nel 2024/25, un numero impressionante considerando le sole 11 presenze, mentre Adama è in doppia cifra per contributo ai gol, avendo segnato due volte e fornito otto assist ai compagni di squadra. Raúl ha costruito la sua solida prima stagione in bianco e nero segnando più di tutti in questa stagione, con 13 reti in tutte le competizioni”.

Tony Khan, ds del club ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare che abbiamo attivato l’opzione del Club per estendere i contratti di Harry Wilson, Adama Traoré e Raúl Jiménez fino alla fine della prossima stagione. Harry ha avuto un ruolo fondamentale nel successo che abbiamo ottenuto sotto la guida di Marco Silva, segnando alcuni gol di fondamentale importanza, ed è fantastico rivederlo. Adama e Raúl sono arrivati ​​entrambi nell’estate del 2023 e il loro significativo contributo ha dimostrato esattamente perché volevamo portarli nel club. Sono felice che tutti e tre saranno al Fulham nel 2025/26, perché puntiamo a un’altra stagione di successo in Premier League”.

Foto: logo Fulham