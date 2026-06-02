Ufficiale: Fulham, è addio con il tecnico Marco Silva

02/06/2026 | 18:32:58

Marco Silva lascia la panchina del Fulham dopo 5 anni. Di seguito la nota del club: “Possiamo confermare che Marco Silva lascerà il suo ruolo di allenatore del Fulham. Si tratta di una posizione che Silva ha ricoperto per cinque anni, un periodo che lo ha reso il terzo allenatore più longevo della Premier League e il quinto dell’intera Football League. Un ciclo ricco di successi.”. Ora lo aspetta il Benfica.

Foto: sito Fulham