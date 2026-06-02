TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ufficiale: Fulham, è addio con il tecnico Marco Silva

02/06/2026 | 18:32:58

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Marco Silva lascia la panchina del Fulham dopo 5 anni. Di seguito la nota del club: “Possiamo confermare che Marco Silva lascerà il suo ruolo di allenatore del Fulham. Si tratta di una posizione che Silva ha ricoperto per cinque anni, un periodo che lo ha reso il terzo allenatore più longevo della Premier League e il quinto dell’intera Football League. Un ciclo ricco di successi.”. Ora lo aspetta il Benfica.

Foto: sito Fulham