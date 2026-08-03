Ufficiale: Fulham, dal Real Madrid arriva Palacios

03/08/2026 | 23:14:10

Il Fulham ha ufficializzato l’arrivo di Cesar Palacios.

La nota del club: “Il Club è lieto di confermare l’arrivo del giovane regista César Palacios su un contratto a lungo termine dal Real Madrid. Il centrocampista offensivo di 21 anni ha accettato un contratto fino a giugno 2031, con un’opzione del Club da estendere di un anno. Indosserà la maglia numero otto. Il nuovo giocatore del Fulham ha detto: “Sono molto emozionato di essere qui. Credo che sia il passo perfetto nella mia carriera. Il Club sta mostrando molta fiducia in me, e mostrerò in campo le mie qualità”.

Foto: X Fulham