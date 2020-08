Ufficiale: Frosinone, rinnovo per Gori

Il Frosinone ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto per Mirko Gori, che sarà ancora un calciatore gialloblù per quattro stagioni. Cresciuto proprio nel settore giovanile della squadra ciociara, Gori gioca per il Frosinone dal 2012.

Foto: sito ufficiale Frosinone