Ufficiale: Frank de Boer è il nuovo CT dell’Olanda

Era già nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità. Frank de Boer – ex Inter – è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Olandese. Questa la nota ufficiale: “Frank de Boer è stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022. De Boer inizia con effetto immediato il suo lavoro per la KNVB ed è quindi già in panchina per il prossimo match contro il Messico e i duelli della Nations League con Bosnia-Erzegovina e Italia.”

Dit is het Oranje van 17 miljoen bondscoaches…

… én Frank de Boer.#WelkomFrank pic.twitter.com/YNIaOAzjkp — OnsOranje (@OnsOranje) September 23, 2020

Foto: twitter Olanda