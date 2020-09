Ufficiale: Franco lascia il Monza e passa alla Pro Sesto

E’ ufficiale l’acquisto da parte della Pro Sesto, neopromossa in Serie C, dell’esperto difensore del Monza Michele Franco. Di seguito il comunicato della società monzese:

Michele Franco passa a titolo definitivo alla Pro Sesto, club neopromosso in serie C.

Il difensore pugliese, arrivato in Brianza la scorsa estate, lascia il Monza dopo aver conquistato la sua sesta promozione in carriera.

A Michele, che raggiunge l’altro ex biancorosso Palesi, un in bocca al lupo per la nuova avventura!

Michele Franco alla @ProSesto !In bocca al lupo anche a te!🤝💪https://t.co/VBgl8OOUrk — AC Monza (@ACMonza) September 2, 2020

Foto: sito ufficiale Monza.