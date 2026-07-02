Ufficiale: Franco Ezequiel Carboni firma con il Parma fino al 2030

02/07/2026 | 19:54:38

Il Parma conferma sui propri canali l’ingaggio di Franco Ezequiel Carboni. Ecco il comunicato dei ducali: “Parma, 2 luglio 2026 – Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Franco Ezequiel Carboni dal Football Club Internazionale Milano. Il difensore ha sottoscritto un contratto con il Club gialloblu fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu”.

Foto: Instagram Parma