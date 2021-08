Ufficiale: Franco Da Dalt risolve il contratto con la Turris

La S.S. Turris Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con l’esterno di centrocampo Franco Da Dalt (classe 1987).

La società ringrazia sentitamente il calciatore per il determinante contributo in termini tecnici e di esperienza fornito al gruppo nella stagione della promozione in serie C (25 presenze ed 1 gol in campionato, 2 gettoni in Coppa Italia) nonché nell’annata del ritorno tra i professionisti (35 presenze).

L’attaccamento ai colori mostrato nei due anni di permanenza a Torre del Greco è stato premiato, in più di una occasione, anche con la fascia di capitano.

