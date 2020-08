Il Villarreal ha raggiunto un accordo con il Valencia per il trasferimento di Francis Coquelin, che giocherà con i “sottomarini gialli” per le prossime quattro stagioni. A darne notizia il sito ufficiale del club:

“Coquelin è nuovo giocatore del Villarreal. La presentazione ufficiale del centrocampista francese avverrà questo giovedì alle 12:00 CEST nella Sala delle funzioni nello Stand Preferencia (accesso dal Gate 31), in un evento aperto solo alla stampa. Coquelin, forza e aveva da lavorare per la sala macchine del sottomarino giallo Francis Joseph Coquelin (Laval, Francia, 13 maggio 1991) è un centrocampista difensivo, che si distingue per la sua posizione, capacità fisiche e capacità di intercettazione. Il calciatore francese arriva dal Valencia CF, dove ha trascorso le ultime due stagioni e mezzo. Ha giocato 89 partite per loro, segnando una volta e fornendo tre assist. Prima di trasferirsi a LaLiga, Coquelin ha giocato per Arsenal FC, Charlton Athletic, SC Freiburg e FC Lorient. Il nuovo giocatore del Villarreal ha diversi trofei a suo nome. Ha alzato la Copa del Rey con il Valencia e ha vinto due FA Cup e due Community Shields con i Gunners”.

Foto: Sito Ufficiale Villarreal