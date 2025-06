Ufficiale: Francesco Calvo riparte dall’Aston Villa. È il nuovo Presidente delle operazioni commerciali

02/06/2025 | 15:30:18

Dopo l’addio alla Juventus, Francesco Calvo riparte dall’Inghilterra: è il nuovo Presidente delle Operazioni Commerciali dell’Aston Villa. Di seguito la nota: ”

V Sports e Aston Villa Football Club (AVFC) sono lieti di annunciare la nomina di Francesco Calvo come nuovo Presidente delle Operazioni Aziendali del Club, che inizierà al Club nel luglio 2025.

Francesco si unisce al club dalla Juventus, dove è stato amministratore delegato delle entrate e delle relazioni istituzionali. In questo ruolo, era responsabile di tutti i flussi di entrate e delle relazioni con le principali parti interessate istituzionali del calcio, come FIFA, UEFA, ECA e Serie A. Francesco ha ricoperto diversi ruoli di leadership in due periodi con i giganti italiani, nonché posizioni dirigenziali senior presso l’FC Barcelona e l’AS Roma.

Francesco Calvo ha detto: “È un grande onore per me unirmi a questo Club in un momento così emozionante. Tutti nel calcio conoscono la storia e il sostegno appassionato per l’Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questo iniziare ad essere abbinato al successo in campo e progredire al di fuori di esso sotto l’ambiziosa proprietà di V Sports. Non vedo l’ora di lavorare con il Presidente, il Consiglio, Unai Emery e tutti ad Aston Villa per continuare a portare avanti questa grande istituzione.”

Francesco succede a Chris Heck, che ha lasciato il Club alla fine della stagione 2024/2025.

Nassef Sawiris, presidente esecutivo dell’Aston Villa FC, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Francesco Calvo all’Aston Villa. Ha un record eccezionale in alcuni dei più grandi club europei e porta un’enorme quantità di esperienza. La nostra ambizione è che Aston Villa competa al massimo livello in tutto ciò che facciamo, sia dentro che fuori dal campo. Le capacità, le relazioni e l’esperienza di Francesco si riveleranno inestimabili nel rendere quell’ambizione una realtà.”

Foto: sito ufficiale Juve