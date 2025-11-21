Ufficiale: Frabotta rinnova con il Cesena fino al 2029

Frabotta rinnova con il Cesena fino al 2026. Il comunicato del club: “Cesena FC comunica di aver esercitato anticipatamente l’opzione di estensione del contratto del calciatore Gianluca Frabotta. Il nuovo contratto tra il Club bianconero e l’esterno mancino è, quindi, prolungato fino al 30 giugno 2029. Frabotta, arrivato in Romagna lo scorso agosto, ha già messo a segno due reti nelle sue prime nove partite giocate con la maglia bianconera e, ad oggi, è il calciatore del Cavalluccio che ha effettuato il maggior numero di cross nel Campionato Serie BKT 2025/2026. L’intera famiglia del Cesena FC augura a Gianluca le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.

foto sito cesena