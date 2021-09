Ufficiale: Fornasier firma fino al 2024 con il Monopoli

Colpo in difesa per il Monopoli. Il club pugliese ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Fornasier fino al 30 giugno 2024. Ecco le prime dichiarazioni del giocatore rilasciate al sito ufficiale della società: “Dopo una stagione sfortunata avevo bisogno di ripartire in un’ambiente che potesse darmi fiducia e delle offerte ricevute, Monopoli è stata quella più concreta, mi hanno sempre parlato bene della società e della città. Arrivo a Monopoli con grande voglia di rimettermi in gioco e tornare ai miei livelli. É vero, è la mia prima esperienza in Serie C, ma soprattutto questo girone è davvero molto competitivo, impegnativo e composto da numerose squadre blasonate. La squadra ha iniziato molto bene questa stagione, c’è un bel gruppo, io sono a disposizione del mister e dei miei compagni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ai tifosi dico che darò il 100%”.

Foto: Sito Monopoli