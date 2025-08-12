Ufficiale: Forlì, a centrocampo arriva l’esperto De Risio
12/08/2025 | 15:47:16
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con Carlo De Risio. Il centrocampista sarà un galletto nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.
Il centrocampista classe 1991 arriva a Forlì dopo una lunghissima esperienza in Serie C, con più di 10 in giro per l’Italia sempre con un ruolo da protagonista. Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Monopoli, 72 presenze e tre gol. Un uomo di categoria pronto sin da subito a rafforzare il centrocampo biancorosso”.
Foto: X Forlì