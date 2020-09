Ufficiale: Forlan non è più l’allenatore del Penarol. Al suo posto Saralegui

Diego Forlan non è più l’allenatore del Penarol, dopo otto mesi di panchina. Lo ha comunicato il club con queste parole: “Il Club Atlético Peñarol ringrazia Diego Forlán per il suo contributo professionale e umano durante questi otto mesi alla guida della squadra principale”. Fatale la sconfitta per 2-0 rimediata contro il Montevideo Wanderers. Al suo postoMario Saralegui.

Foto: Elinformador