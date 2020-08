Come vi avevamo anticipato, Diego Foresti è il nuovo direttore generale dell’US Catanzaro 1929. Foresti è in città da qualche giorno per definire gli ultimi dettagli della trattativa che lo legherà al club calabrese. Il Dg, scelto dal presidente Floriano Noto, è al lavoro, con grande entusiasmo, per dare il via a un nuovo corso della squadra giallorossa.