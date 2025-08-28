Ufficiale: Foggia, torna Davide Petermann
28/08/2025 | 15:48:56
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Petermann. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027.
Davide, nato a Roma il 25/12/94, dopo esser sceso in campo con il Foggia 85 volte e con un bottino di 13 marcature, ha giocato nella Virtus Entella e nel Latina dove complessivamente ha collezionato 67 presenze e 6 gol.
A Foggia ritrova Delio Rossi che lasciò nella finale playoff di Lecco.
Il calciatore, giunto in città, ha raggiunto la squadra a Trinitapoli e si è subito messo al lavoro.
Foto: sito Foggia