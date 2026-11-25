Ufficiale: Foggia, esonerato il direttore sportivo Alex Casella. Il comunicato
25/11/2026 | 11:03:16
Cambia qualcosa nell’organigramma del Calcio Foggia 1920. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Alex Casella dall’incarico di direttore sportivo. La società ha inoltre ringraziato il dirigente per il lavoro svolto fino a questo momento, come si legge dal comunicato del club: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver sollevato il direttore sportivo Alex Casella dal proprio incarico. La Società ringrazia il direttore per il lavoro svolto fino a questo momento”.
Foto: sito Foggia