Ufficiale: Foggia, ecco Toni Markic per la difesa

È ufficiale: Toni Markic, difensore classe 1990, è un nuovo calciatore del Foggia. Lo ha annunciato il club pugliese con la seguente nota:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Toni Markic.

Difensore, classe 1990, Markic, nato a Ljubuski (Bosnia-Erzegovina), ha disputato le ultime 2 stagioni con la Viterbese in C collezionando 38 presenze. In Italia è arrivato nel 2017 al Bisceglie dove in 2 anni ha collezionato 64 presenze. Giocatore giramondo ha iniziato la carriera a 18 anni nella serie A bosniaca con il Banja Luka ma vanta anche esperienze in Finlandia (Kups), Polonia (Zawisza Bydgoszcz) e Croazia (Cibalia)”.

Foto: Twitter Foggia