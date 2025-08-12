Ufficiale: Foggia, dal Cesena arriva Castorri

12/08/2025 | 15:17:47

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cesena Football Club le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Castorri che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Il calciatore, di ruolo centrocampista, nato a Cesena l’8/9/2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città. Castorri ha già raggiunto la squadra in quel di Trinitapoli ed è a disposizione di mister Rossi. Benvenuto Gianmarco!

Foto: sito Foggia