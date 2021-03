Ufficiale, Foggia cambio al vertice: Maria Assunta Pintus nuovo presidente

Attraverso un comunicato stampa, il Foggia ha ufficializzato il passaggio del club pugliese sotto il controllo della dottoressa Maria Assunta Pintus, che ricoprirà il ruolo di presidente e proprietaria dei satanelli. Questa la nota: “Il Calcio Foggia 1920 rende nota l’acquisizione da parte della dottoressa Maria Assunta Pintus del 100% delle quote della Corporate I.G. S.r.l., società detentrice dell’80% della proprietà del club rossonero. Con quest’operazione si apre un nuovo capitolo per la società rossonera.

Maria Assunta Pintus assumerà il ruolo di presidente del sodalizio (il 53esimo della centennale storia, nonchè prima donna) ed è pronta a proseguire nel segno nella continuità, introducendo però qualche novità nell’organigramma e nella struttura societaria. In quest’ottica, il Calcio Foggia 1920 è lieto di annunciare l’avvenuto accordo con il sig. Filippo Polcino, che assumerà il ruolo di Direttore Generale.”