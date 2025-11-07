Ufficiale: Foggia, Barilari è il nuovo allenatore

07/11/2025 | 15:34:21

Il Calcio Foggia ha annunciato l’ingaggio di Enrico Barilari come nuovo tecnico della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’Amministrazione giudiziaria comunicano il conferimento degli incarichi tecnici di Allenatore della Prima Squadra al sig. Enrico BARILARI e di Allenatore in Seconda al sig. Leonardo BITETTO che potranno contare anche sul nuovo preparatore atletico sig. Renzo RICCI.

Il nuovo Staff tecnico dirigerà oggi 7 novembre 2025 il primo allentamento della Squadra alla presenza dell’Amministratore giudiziario.

Al Mister BARILARI e all’intero nuovo staff, con il ringraziamento per aver scelto di condividere e sostenere i colori rossoneri con nuova energia e passione nell’ambito di un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale, vanno i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio che il nuovo corso tecnico possa essere occasione di ogni rinnovata prudente riflessione di tutti per far tornare quanto prima a far sentire ai ragazzi della Squadra il prezioso calore dell’intero Territorio di Capitanata”.

Foto: sito Foggia