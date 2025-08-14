Ufficiale: Foggia, arriva Pellegrino

14/08/2025 | 20:40:36

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pellegrino che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con opzione per un altro anno. Giuseppe Pellegrino, nato ad Manfredonia il 10/09/2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei rossoneri prima di passare in quello del Benevento e proseguire la sua crescita. Nelle ultime due stagioni di divide tra Roma City, Francavilla e Lanciano in Serie D, collezionando 14 presenze e un gol. Benvenuto Giuseppe!

Foto: logo Foggia