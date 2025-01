Ufficiale: Fofana torna in Europa. Ha firmato con il Rennes

Seko Fofana torna a giocare in Europa. L’ex centrocampista dell’Udinese ha lasciato l’Arabia e l’Al Nassr per accettare la corte del Rennes, formazione che al momento occupa la dodicesima posizione in Ligue 1. Il centrocampista ivoriano classe 1995 ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo fino al 2029.

Foto: Instagram Rennes