Ufficiale: Fofana è un calciatore del Leicester

«Wesley Fofana si unisce a Leicester City per una cifra non resa nota dal club». Così il sito ufficiale della società inglese che rende ufficiale il trasferimento dell’ex difensore del Saint Etienne. «Il 19enne – si legge – ha firmato un contratto quinquennale con i Foxes. Ha debuttato con l’AS Saint-Étienne contro il Nizza nel maggio 2019 ed è stato convocato di recente nella rosa Under 21 della Francia». Fofana si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra poco prima del match contro il West Ham.

Foto: twitter Leicester